Už v době svého nástupu na Český telekomunikační úřad jsem říkala, že mít v Česku čtvrtého operátora mobilních sítí je krásná představa, která se ale zřejmě nenaplní. Hana Továrková svá dřívější slova připomněla hned při zahájení rozhovoru. Vysvětlila, co ji k tomu názoru vedlo – když si možní uchazeči spočítali, kolik by museli investovat do sítě, záhy pochopili, že by se jim to nevyplatilo, a dožadovali se pásem navíc. Jenže ta nejsou a podle předsedkyně úřadu v nejbližší době nebudou.

Dočkají se Češi levnějších dat, když k nim aukce žádného čtvrtého operátora nepřivedla?

Za normálních okolností by tady zafungoval velkoobchodní trh. U nás sice existuje, ale v podstatě je dlouhodobě nefunkční. Velkoobchodní ceny jsou mnohdy nad těmi maloobchodními, takže když to třeba přirovnáme k hotelnictví, je to totéž, jako kdyby se sice dal koupit v obchodě rohlík za korunu, ale v případě, že by ho chtěl hotel na snídani pro hosty, dal by za něj už dvě. To by dlouhodobě nikdo ekonomicky nezvládl. Situace se ještě zhoršila v loňském roce, kdy se T‑Mobile rozhodl vypovědět poměrně velkému množství operátorů velkoobchodní smlouvy, a to v důsledku zásahu Českého telekomunikačního úřadu. Ten totiž rozhodl, že takové ceny účtovat nelze. Je to smutný fakt, protože i když vám politici dají možnost definovat, co byste potřebovali, a že to zákonně upraví, osmdesát procent legislativy v této oblasti vzniká na evropské úrovni, kde je snaha posílit velké operátory až zoufalá a do rozporu s ní jít nelze.

Český telekomunikační úřad požádal před časem Evropskou komisi o to, aby mohl český velkoobchodní trh regulovat, protože není efektivně konkurenční. Rozhodnutí má padnout 21. února, ale pokud vím, zatím nikdo nikdy v podobné žádosti neuspěl. Máme tedy vůbec šanci?

Za poslední tři až čtyři roky bylo podáno několik žádostí o regulaci trhu, ať už fixního, nebo mobilního. Neúspěšně. A myslím si, že my budeme další v řadě. Ne z toho důvodu, že by situace u nás nebyla špatná. Máme k dispozici konstatování Sdružení evropských regulačních orgánů elektronických komunikací BEREC. Říká, že se nedá očekávat pozitivní změna v krátkém horizontu a že velkoobchodní a maloobchodní ceny jsou vysoké a jejich vztah je pokřivený, protože maloobchodní ceny nemají převyšovat ty velkoobchodní. Bohužel zároveň ale říká i to, že je velice obtížné prokázat spolupráci tří operátorů v Česku. Představa komise by zřejmě byla, abychom dodali písemný důkaz, že se operátoři domlouvají, jak trh bude vypadat. Ještě jsem ale v Evropě nezažila, aby si něco takového dali operátoři na papír. EU ví, že je to špatně, když Česko dlouhodobě končí na žebříčku jako země s nejdražšími daty, a například poslední statistika z prosince nás poslala rovnou na poslední místo. Potom ale nepřipustit regulaci nedává smysl. Myslím si, že to už není práce pro úřad, ale pro politiky.

Pokud trh není konkurenční, nepřipustit regulaci nedává smysl a mělo by se s tím něco udělat systémově.

Kdysi se tvrdilo, že ceny stlačí dolů vstup čtvrtého operátora.

Snaha tady byla několikrát, ale nepovedlo se, protože si spočítali, kolik by zainvestovali do sítě, a měli by pouze dvě pásma. Potřebovali by aspoň další dvě, my jsme je ale neměli a mít nebudeme minimálně do roku 2028, pokud nenastane nějaká změna. Není tedy žádné volné spektrum, kde bychom poskládali dohromady zajímavý balíček a dali ho k dispozici. A k tomu někteří dodavatelé technologií varují, že se v dalších generacích už možná do pásem, která jsou k dispozici, nevejdou ani tři současní operátoři, protože technické nároky sítí jsou čím dál tím větší. I z toho důvodu se dá očekávat, že počty operátorů budou spíš klesat než stoupat. O to víc je potřeba hlídat jejich praktiky, aby nezneužívali svého postavení. Ať už jde o ceny nebo třeba o to, jak se chovají mateřské společnosti v zahraničí a u nás. Tady si dovolí to, co doma ne. Začala jsem k tomu zjišťovat informace, výsledky zveřejním.

Evropská komise si k žádosti o možnost regulace řekla o další dodatečné informace. Co přesně požaduje?