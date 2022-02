Co očekávat od této svěží novinky, kterou do formalizovaného světa insolvenčního řízení zaválo evropské právo? Představují preventivní restrukturalizace efektivní řešení, jak se vyhnout vyhlášení úpadku a zachránit fungující obchodní závod, anebo jde o institut, který je do českého právního řádu transponován pouze pro formu? Poslechněte si další díl podcastu Právo k ranní kávě, kde vám zkušený advokát a akademik v jednom – Bohumil Havel – představí princip fungování preventivní restrukturalizace a všechna pozitiva i úskalí, jež toto právní novum přináší. Jako již tradičně vás na právní notu naladí Martin Frolík, popularizátor právní vědy a specialista na compliance & regulatory problematiku.

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík, který společně s advokátkou Kristýnou Faltýnkovou na začátku každého dílu krátce shrne aktuality z právního světa.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci – https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC5ED4VXK

Podcast Právo k Ranní Kávě vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.