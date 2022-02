1. Šéfové českých firem jsou optimističtější

Foto: Radek Vebr

Ředitelé českých firem předpokládají, že se jim bude v roce 2022 dařit lépe než v roce předchozím. Konkrétně 79 procent tuzemských generálních ředitelů očekává růst výnosů vlastních společností. V kontextu posledních let je to vysoké číslo. A to jak ve srovnání s loňským krizovým rokem (71 procent), tak i s předpandemickým rokem 2019, kdy v růst vlastních firem věřilo „jen“ 75 procent generálních ředitelů.

Vyplývá to z aktuálních finálních výsledků průzkumu názorů generálních ředitelů PwC CEO Survey 2022, kterého se zúčastnilo v průběhu loňského listopadu a prosince 189 respondentů z řad generálních ředitelů českých firem.

„Optimismus má podle mě reálné opodstatnění: v ekonomice je hodně peněz, stále funguje odložená spotřeba nebo se výhledově zlepšuje snad také stres v dodavatelském řetězci. Odráží to i přesvědčení, že se společnost s pandemií už naučila žít a fungovat,“ komentuje výsledky Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika.

Uplynulý rok, který poznamenaly jak lockdowny, tak i velké výpadky logistiky nebo přímo zavřené výroby kvůli nedostatku materiálů, zároveň ale zapříčinil, že jsou tuzemští ředitelé vnímavější vůči hrozbám a rizikům, jež mají potenciál omezit jejich podnikání.

Největší hrozbou bude v roce 2022 podle šéfů firem nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Tuto obavu sdílí 94 procent respondentů, což je nejvyšší hodnota, která byla ve dvanáctileté historii dotazování u této otázky zaznamenána.