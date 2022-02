Hnutí ANO se už tři měsíce ublíženě diví. Nejdřív tomu, že většina poslanců opakovaně odmítla pustit do křesla místopředsedy sněmovny jeho „hradní spojku“ Radka Vondráčka. Později nechápalo, když neuspěl ani další prosazovaný adept, bývalý superministr průmyslu, obchodu, dopravy a vědy Karel Havlíček. Ale nenechme se vodit za nos upíráním pozornosti na ona jména. K divení či nechápání je na celé věci od začátku jedině to, že ANO nevyslalo na aktuálně nejvyšší a nejprestižnější opoziční post v zemi svou jedničku – předsedu Andreje Babiše.

V polistopadové éře je to rarita. Příležitost sedět ve vedení parlamentu, ovlivňovat politiku, mluvit k veřejnosti a být v dosahu televizních kamer si dosud nenechal utéct žádný lídr opozice – tedy pokud to chtěl v příštích volbách dotáhnout do vládních lavic. Petr Fiala, Miloš Zeman, Václav Klaus, Vojtěch Filip i třeba Tomio Okamura – ti všichni si prošli opozičním „odpichovým můstkem“ ve vedení sněmovny. Okamura by v místopředsednickém křesle rád seděl dodnes, kdyby mu to koalice dovolila.