Nákupy firem jsou opět na vzestupu. Hodnota fúzí a akvizic uzavřených ve střední a východní Evropě se loni oproti roku 2020 zdvojnásobila. Jen v Česku se prodaly firmy za více než pět miliard dolarů. To je o tři čtvrtiny více než v roce 2020. Navíc nově oznámené obchody, jako je například fúze výrobce antivirového softwaru Avast s americkou společností Norton, dávají tušit, že chuť nakupovat firmy na trhu stále je a letošní rok by mohl dokonce vyrovnat dosavadní rekord z roku 2016.

V Česku loni podle dat advokátní kanceláře Allen & Overy proběhlo 214 fúzí a akvizic. To je skoro stejně jako v roce 2016, který byl dosud co do počtu a objemu transakcí rekordní. Avšak hodnota transakcí byla oproti tomuto roku sotva třetinová. Může za to struktura firem, o něž je teď na trhu zájem.

„Loni bylo poměrně málo opravdu velkých transakcí. Většina se jich odehrála ve středním segmentu trhu, tedy s hodnotou mezi milionem a sto miliony eur,“ popisuje partner advokátní kanceláře Allen & Overy Prokop Verner. Na prodej jsou v českých podmínkách podle něj především menší a střední firmy, jejichž zakladatelé postupně odchází do penze a dochází ke generační obměně.

„Poměrně hodně transakcí bylo z realitního trhu a ty, pokud pomineme velké logistické parky, nebývají co do hodnoty nijak velké,“ dodává Verner. K největším realitním obchodům uplynulého roku patřil prodej objektu pražského Proton Therapy Center, které od rakouské společnosti Immorent koupila Raiffeisen Leasing zhruba za 95 milionů eur.