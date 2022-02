Kyselina hyaluronová neboli hyaluronan se navzdory obtížně vyslovitelnému názvu zabydlela v běžném slovníku zejména díky využití v kosmetice. Uplatnění má ale širší – při výrobě očních kapek a přípravků na hojení ran, jako příměs do výživových doplňků. Mezi největší producenty patří firma Contipro sídlící ve východočeské Dolní Dobrouči. Její profil uzavře seriál týdeníku Ekonom o firmách, které ukazují, že česká ekonomika nabízí i vlastní výzkum a umí určovat trendy.

O to překvapivější je to zde, v místě s necelými 2600 obyvateli, kde by sídlo jednoho z pěti nejvýznamnějších výrobců hyaluronanu na světě leckdo nečekal. Jenže proč ne? Dnešní svět umožňuje mít zastoupení kdekoliv na světě bez ohledu na polohu centrály.

Podle zakladatele a výkonného šéfa Vladimíra Velebného společnost spoléhá především na vlastní technologie. Nové výzkumné centrum zde otevřeli v listopadu 2009. „Vyrábíme hyaluronan a zpracováváme ho do různých forem. Na to jsou většinou potřeba speciální zařízení a my si je musíme sami vyvinout. Máme divizi, která se zabývá konstrukcí strojů. Na nich vytváříme různé formy hyaluronanu,“ říká.