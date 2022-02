Prožívali jsme všechno to, o čem se psalo v novinách, vypočítává ředitel Morgalu, jak všichni Brňáci nazývají „svou“ Moravskou galerii. Má na mysli i euforii z vydařené výstavy Art Design Fashion, kterou muzeum nasadilo loni na podzim hned po několikaleté rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea. V hlavě Jana Presse ji však vyvažuje obava z rychle rostoucích cen energií, papíru, překližky a dalšího materiálu, který galerie potřebuje na přípravu instalací. Některé z nich se kvůli tomu letos neotevřou. V rozhovoru pro Ekonom hovoří i o tom, jak může muzeum vydělat na zrušení vstupného nebo jak si lze půjčit umění do obýváku.

Když vidíte umělecké dílo, přemýšlíte, jestli byste ho chtěl mít raději doma, nebo v muzeu?

Mám hodně dětí, takže doma moc prostoru pro umění nemáme. Byť umění mám rád, nejsem sběratel. Primárně se tedy dívám na dílo ve prospěch instituce. Jestli je důležité, aby bylo zastoupeno v naší sbírce, jak ji doplní, čím je významné a samozřejmě jak ho prezentovat. Zaměřujeme se především na umělecká díla, která můžeme prezentovat v současnosti. Mít obraz uzavřený v depozitářích nedává smysl. To je také jeden z důvodů, proč jsme se po znovuotevření Uměleckoprůmyslového muzea rozhodli vytvořit otevřený depozitář. Navrhl jej Maxim Velčovský a je absolutně výjimečný v tom, že sbírku, která jinak bývá pro návštěvníky uzavřená, mohou nyní úplně normálně vidět. Je to přes patnáct tisíc uměleckých děl pohromadě.

Uměleckoprůmyslové muzeum jste otevřeli na konci loňského roku téměř po tříleté rekonstrukci. Jaký máte pocit?

Skvělý, protože jsme dokázali něco, co od nás nikdo ne­očekával. My nemáme přesné noty, podle nichž by od nás ministerstvo kultury mohlo čekat, že otevřeme muzeum designu. Očekávají od nás jen nějakou činnost. A předčili jsme očekávání i nás samotných. Vytvořili jsme způsob prezentace soudobého designu, jaký v Česku chyběl.

Expozice Art Design Fashion zatím sklízí dobrá hodnocení. Jak se vám poslouchá, že nic podobného není ani v Praze?