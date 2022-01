1. Do Česka se vrací zájem o byznys

V loňském roce začalo v Česku podnikat nejvíce lidí za posledních devět let. Šlo o 64,6 tisíce nových živnostníků, téměř o šest procent více než v roce 2020. V uplynulém roce zároveň ukončilo podnikání 38,3 tisíce lidí, což představuje meziroční pokles zhruba o desetinu. Zároveň se loni téměř o deset procent zvýšil počet nově založených firem, vzniklo jich 29,8 tisíce. Naopak zaniklo 14,4 tisíce společností, což je nejméně za poslední tři roky. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

„To, že se počet nových společností tak rychle vzpamatoval a vrátil se téměř na úroveň roku 2019, je velmi dobrá zpráva. Zvlášť pokud si uvědomíme, že mezi lety 2017 a 2019 vznikalo v Česku vůbec nejvíce firem od vzniku České republiky,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Minimálně v první polovině letošního roku ale výraznější změny v počtu vznikajících společností neočekává. Naopak počet zaniklých společností by podle ní mohl začít opět růst. „Loňský rok byl zajímavý mimo jiné tím, že po šesti letech nepřetržitého růstu počtu zaniklých společností jejich počet překvapivě klesl,“ dodala Kameníčková.

Vysoký nárůst počtu živnostníků nemá podle Kameníčkové zcela zjevnou příčinu. „Vzniká otázka, do jaké míry tito lidé skutečně podnikají a nakolik jde pouze o nahrazení pracovního poměru jiným druhem vazby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,“ uvádí. Tomu by podle ní nasvědčovalo to, že nejrychleji rostl počet živnostníků v dopravě a skladování, tedy v rychle rostoucím odvětví, často se specifickými pracovními podmínkami.