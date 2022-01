Každá začínající firma dospěje dříve či později do zlomového bodu, kdy musí zodpovědět otázku, jak škálovat svůj byznys. Jinými slovy jde o to, jak prvotní nápad, jenž stál u zrodu podniku, přetvořit ve standardizovaný produkt. To, jak úspěšně se start‑up s tímto úkolem popasuje, rozhodne často o jeho přežití. Úspěšné škálování také do značné míry určuje přidanou hodnotu firmy nejen na domácích trzích, ale i v zahraničí.

Správné škálování byznysu může firmě přinést mnohá pozitiva. Na druhou stranu pokud se do něj pustí předčasně, může také ublížit. Nic by se nemělo uspěchat, takže ani hledání investorů, rozšiřování marketingu nebo zvětšování týmu na základě jedné či několika úspěšných zakázek.