Tématem roku 2022 bude stavební zákon, a proto se i dnešní téma k němu bude vztahovat. Hostem podcastu je Roman Pečenka, partner AK PRK Partners a vedoucí týmu specialistů na problematiku nemovitostí a vztahů k nim, tedy i řízení o povolování staveb a developerskou činnost obecně.

Pro naše posluchače shrnujeme dosavadní, trochu politické pozadí vzniku stavebního zákona. V polovině roku 2021 tehdejší vládní koalice opřená o poslance SPD a komunistů přehlasovala celkem rezolutní veto Senátu a prosadila stavební zákon. Tehdy opoziční a nynější vládní strany ihned signalizovaly, že dostanou-li se k moci, zasadí se o to, aby účinnost zákona byla odložena a zákon byl dodatečně novelizován. Jak jsme na tom dnes, v polovině ledna, pár týdnů poté, co se zástupci tehdejší opozice skutečně stali členy vlády? Co lze očekávat v nejbližší době?

Moderátorem série podcastů s názvem Právo k Ranní Kávě je právník a specialista na compliance & regulatory problematiku Martin Frolík, který společně s advokátkou Kristýnou Faltýnkovou na začátku každého dílu krátce shrne aktuality z právního světa.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na Linkedinu PRK Partners, kde se jim pravidelně věnujeme.

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci – https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC5ED4VXK

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu – https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=95&CT1=0

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 11. 2021, sp. zn. 26 Cdo 740/2021.