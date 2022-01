Bateriový pohon dává největší smysl ve městě. Dojet do práce, vzít děti do školky a tchyni k zubaři. Na to není třeba velké auto. Nikoli náhodou byly nejstarší sériové elektromobily rozměrově skromné, až spartánské. Stačí vzpomenout na miniaturní Mitsubishi i‑MIEV z roku 2011, v jehož stopách dnes kráčí Dacia Spring. Pokud tchyni na pravém sedadle neodsunete dozadu, budete ji při řízení dloubat do žeber.

Opel Corsa míří o stupeň výš. Jde o běžné malé auto, jaké u nás často slouží celé rodině. Pod jeho kapotou může vrčet spalovací motor, a to nejen na benzin, ale i na naftu. S auty této kategorie už si spojujeme jistou univerzálnost. Kromě každodenního pojíždění zvládnou i delší výlet, nebo dokonce cestu k moři.

Žere dost, ale dojede daleko?