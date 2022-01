1. Netflix zveřejní hospodářské výsledky

Foto: Shutterstock

Streamovací platforma Netflix, založená roku 1997 Reedem Hastingsem a Marcem Randolphem, má za sebou úspěšný rok. Především dosáhla rekordních čísel sledovanosti – jen od července do září přibylo Netflixu 4,4 milionu abonentů, což bylo vysoko nad predikcemi trhu. Celkem si služby Netflixu předplácelo na konci třetího kvartálu téměř 214 milionů lidí.

V počtu předplatitelů tak firma překonala i konkurenční platformy, jako jsou Disney+, HBO Max, Paramount+ a BBC iPlayer. Nové předplatitele chtějí všechny streamovací platformy lákat především na originální a nový obsah, proto také Netflix výrazně investuje do jeho tvorby.

Jak společnost uvedla, v letošním roce očekává, že na obsah vynaloží kolem 19 miliard dolarů. To je sice meziroční nárůst zhruba o 13 procent, celkově jde ale ve srovnání s kon­kurencí o stále nižší sumu. Například Disney by měl za původní filmy a seriály utratit kolem 33 miliard dolarů, více než 22 miliard by na nové pořady měl dát Warner Bros., který se nyní spojuje s Discovery. Jeho hlavní streamovací platformou je HBO Max, jež se v prvních měsících letošního roku objeví také v Česku.