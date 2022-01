Je to tady, kupuju obytňák, oznámil národu během Vánoc Andrej Babiš. Jenže jak už to u bývalého předsedy vlády a majitele dnes nejsilnější opoziční partaje chodí, to podstatné si nechal pro sebe. Asi jako kněžna Libuše, když kdysi vyslala bělouše s poselstvem kamsi do neznáma, ačkoli dobře věděla, že nazpět kůň přiveze ze Stadic jejího milého Přemysla coby nového vladaře. Také Babišův koupený obytný automobil má přesně za rok, v lednu 2023, dovézt na Pražský hrad novou hlavu státu.

Babiš sice svou kandidaturu na prezidenta dosud nepotvrdil, vše je ale víceméně jasné. „Záležet bude hlavně na názoru mé rodiny, která mě tam nechce, stejně jako mě nechtějí v politice,“ kroutí se. Z čehož plyne, že pokud šéfovi ANO už devátým rokem „záleží“ na postoji rodiny tak, že pobyt v nejvyšším patře politiky tvrdošíjně prodlužuje, nebude to jiné ani s jeho „ohledy“ na nesouhlas blízkých v případě cesty na Hrad.