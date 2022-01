Nastavení optimálního a efektivního řízení firemních financí nebývá tím prvním, co by firmy při svém založení řešily. Menší firmy a start‑upy se začínají korporátním financím věnovat často až s otázkou majitele: „Kde jsou moje peníze?“ Zpravidla ji klade v situaci, kdy firma roste, vykazuje zisk, nicméně stále se potýká s nedostatkem volných zdrojů, které by mohla investovat do dalšího rozvoje nebo vyplácet společníkům v podobě dividend. V ten okamžik začnou firmy obsazovat pozice finančních kontrolorů či finančních ředitelů. Tito lidé následně majitelům sdělí, že veškeré zisky se „utápí“ ve financování pracovního kapitálu a že na investice do dlouhodobého majetku není třeba si naspořit, ale je vhodné si půjčit.

Efektivní řízení financí je dobré rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Obojí vychází z celkové firemní strategie.