Výroba plastových nádob na pěstování rostlin může být fádní. Dokud do ní nevstoupí špičkový design. Pro firmu Plastia z Nového Veselí nedaleko Žďáru nad Sázavou znamenal přelom hojně oceňovaný vermikompostér navržený designérem Jiřím Pelclem. Jeho kompostér do této oblasti přenesl trend severského designu.

„Jde o masivní věci s masivními dřevěnými nohami. Týkalo se to nábytku a věcí do bytu, kdežto kompostér byla věc do sklepa, Pelcl ho přesunul ze sklepa do bytu. To je ta přidaná hodnota,“ líčí Lenka Novotná, majitelka Plastie. Týdeník Ekonom této společnosti věnuje další část seriálu o firmách, které Česku ukazují, jak nebýt pouhou montovnou.

Inovativnost Pelclova kompostéru také v roce 2017 ocenila porota mezinárodní designérské soutěže Red Dot v Essenu. O pět let dříve Plastia tuto cenu obdržela také za květináč Calimera.

Více než polovina produkce firmy se 184milionovým obratem a 38milionovým ziskem míří na export. Mezi zhruba 60 vývozními destinacemi najdeme země jako Trinidad a Tobago, Čína nebo Francie.