Od diplomata to byla mimořádně otevřená slova – tehdejší český velvyslanec při Evropské unii Jakub Dürr vystoupil v září 2019 ve výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zákonodárce varoval, že vláda naprosto podceňuje přípravy na nadcházející české předsednictví EU. Konstatoval, že na svém bruselském úřadě, který je pro výkon předsednictví nejdůležitější, potřebuje mít aspoň 200 diplomatů. „Jinak by to bylo předsednictví, které bychom dělat neuměli nebo bychom ho dělali špatně. To můžu se vší vážností říct,“ prohlásil tehdy Dürr.

Špičkový český diplomat narážel na fakt, že vláda Andreje Babiše se rozhodla na české předsednictví EU, které začne 1. července 2022, vyčlenit nejméně lidí v historii všech ostatních předsednictví od doby, kdy unie funguje v současné podobě. Dokonce méně než maličká Malta. A také rozpočet, který na šestiměsíční předsedání unii nachystala, byl rekordně nízký.

Babišova reakce? Vynutil si Dürrovo odvolání. Ovšem nedlouho poté, co musel diplomat ve funkci skončit, Babišova vláda plánovaný rozpočet předsednictví navýšila zhruba o čtvrtinu. Značnou část nových prostředků přitom vynaložila právě na to, co požadoval Dürr, tedy na vyslání dodatečných lidí na české velvyslanectví při EU.

Mezi Francií a Švédskem