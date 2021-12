Není sice zatím ještě úplně jasné, v čem výsledek říjnových voleb změní podobu Česka v nadcházejícím roce, zato už je jisté, v čem ji nezmění. Česká společnost dál zůstane politicky i názorově rozdělená.

I když se to na první pohled nezdá, není to špatná vyhlídka. Samotná rozdělenost moderní společnosti totiž není tím, co by bylo potřeba nějak zasypávat či sjednocovat. Je dobře, že výsledek říjnových voleb dal Česku naději, že zůstane mnohonásobně rozdělené politicky, generačně, majetkově, regionálně i vzdělanostně. Multipolární rozdílnost je podmínkou i předností demokratické společnosti.

Jenže čím dál naléhavějšími stesky na „rozdělenou českou společnost“ se myslí něco jiného, méně normálního. Totiž nikoli rozdělenost, ale rozpolcenost. Rozštěpenost. A tu by v nadcházejícím roce nová demokratická koalice nejenže měla začít řešit, ale není dokonce bez šance uspět.

Ne rozdělenost, ale rozpolcenost je mor