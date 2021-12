Hlavní politická témata se ne vždy potkávají s těmi, která jsou diskutována napříč společností. V roce 2022 se ale v Česku protne „politické“ v úzkém slova smyslu s „veřejným“ ve smyslu nejširším dokonale. Bude se hledat nová hlava státu, což zaměstná celou zemi od nejvyšších politiků a nejvlivnějších byznysmenů po osazenstvo stolů v hospodách nejnižších cenových skupin. Samotná volba sice za normálních okolností proběhne až zkraje roku 2023, ale kampaň nás bude provázet celým nadcházejícím rokem. Nemluvě o tom, že nikde není psáno, že nevznikne potřeba nového prezidenta zvolit dříve.

Co se tedy bude dít a kdo je ve hře? Lze předpokládat, že brzy oznámí kandidaturu expremiér Andrej Babiš. Ještě nedávno sice prezidentské ambice odmítal, nyní je už však připouští. Má hned trojí silnou motivaci. Především touží po satisfakci po prohraných sněmovních volbách a nuceném vystěhování ze Strakovy akademie. Jeho ješitnost mu nedovolí skončit politickou kariéru potupnou porážkou. Zadruhé by obsazení Hradu Babišovi umožnilo efektivně okopávat nastupující vládu a připravovat tak vítězství ANO ve volbách v roce 2025, což by fakticky znamenalo kompletní ovládnutí celé země. A do třetice je Babišovou motivací trestní imunita. Hrad znamená úkryt před policií a justicí nejen v kauze Čapí hnízdo, ale i v možných dalších kauzách spojených s podivnými daňovými operacemi jak jeho osobně, tak Agrofertu z jeho svěřenských fondů. Bylo by velké překvapení, kdyby Babiš do boje o Hrad nešel.