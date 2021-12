Největší fotbalová událost světa opouští dosavadní zvyklosti. Turnaj špičkových reprezentačních týmů se vydá na neznámou půdu do Kataru. A neuskuteční v létě, ale od 21. listopadu do 18. prosince. Důvodem jsou průměrné teploty v pořadatelské zemi. Hrát ve 40 stupních Celsia by znamenalo značnou sportovní devalvaci velké podívané. Fotbal musel značně proměnit jinak ustálený celosvětový „plánovací kalendář“, což poznamenalo zejména byznys klubů, které měly obchodní modely postavené na léty prověřených schématech.

Na klubovou scénu měla vliv i pandemická opatření. Příjmy jsou tu do velké míry založeny na přítomnosti návštěvníků. Hlediště stadionů už sice nezejí prázdnotou jako v loňských lockdownech, ale jejich důsledky budou znát ještě nějaký čas. Jenže mistrovství světa je něco zcela jiného. Šíření viru se ho ekonomicky nedotklo.

Korupce a pivo

Kataru přiřkl pořadatelství šampionátu výkonný výbor Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) s velkým předstihem, už v roce 2010. Bylo to v době, kdy se na vrcholný orgán fotbalu valil největší korupční skandál jeho historie. Na jednom zasedání federace zvolila bezprecedentně hned dva pořadatele světového šampionátu – Rusko pro rok 2018 a Katar. Pět měsíců poté obvinil lord David Triesman, člen anglické Fotbalové asociace, dva členy výkonného výboru FIFA z korupce a list Sunday Times zveřejnil důkazy proti dalším dvěma. Vždy šlo o požadavek nebo přijetí vysokého úplatku za hlasy při volbě organizátora mistrovství.

Některé zdroje hovořily o tom, že arabskými penězi nebo sliby různých výhod se nechalo v hlasování ovlivnit mnohem víc členů exekutivy FIFA. Ve všech pěti kolech volby získal Katar přes deset hlasů a ve finále porazil nabídku USA poměrem 14 : 8. Výsledkem vyšetřování na půdě FIFA bylo mimo jiné to, že Katařan Mohammed bin Hammam, šéf Asijské fotbalové asociace a čelný představitel kandidatury své země, byl doživotně vyloučen z fotbalových funkcí.