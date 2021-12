Z pohledu médií byl letošní rok v umělé inteligenci (AI) poměrně nudný. A to je dobře. Místo toho, aby AI oslňovala veřejnost tučnými novinovými titulky, činila se hlavně ve dvou jiných oblastech: na straně aplikační je to stabilní a užitečné prorůstání do stále většího množství komerčních aplikací, na straně výzkumné pak velice zajímavé zjišťování, že se dokáže lépe učit bez učitele.

Stále sebevědomější prorůstání umělé inteligence do komerční oblasti je dobré, protože snižuje napětí mezi tím, jak nerealisticky bývají její schopnosti vykreslovány investorům, a tím, co skutečně dokáže. A přiznejme si, že toto napětí bylo v posledních letech dost velké.