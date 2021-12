Je to starý marketingový trik, ale jak je vidět, zabírá i na ostřílené politiky. Pošty, banky či call centra na úřadech úspěšně zchlazují horké hlavy čekajících klientů pomocí pořadových lístků nebo vyčkávacích melodií – a s podobnou taktikou slaví úspěch i Miloš Zeman. Od volebního triumfu „týmu změny“ Petra Fialy utekly už dva měsíce, ale jeho protagonisté již druhý týden spořádaně čekají ve frontě podle abecedy, než na každého z nich dojde řada s adorací prezidentské vitríny v Lánech. Prý je to slušnost, tvrdí předseda lidovců Marian Jurečka.

Omyl. Slušnost by byla, kdyby naopak Zeman zbytečně nezdržoval a umožnil rychlý nástup nové Fialovy vlády, když je země ve stavu nouze, kolabuje zdravotnictví a epidemie kosí lidské životy. To, co předvádí již měsíc sestavený a nažhavený kabinet, se tak spíš čím dál víc podobá defenzivnímu opatrnictví. Fialovi „protoministři“ nejenže bez jakýchkoliv výhrad akceptovali Zemanovu „vychládací“ čekárnu, ale už i houfně taktizují a podlézají. A hezky každý sám, za sebe. Budoucí ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS se po lánské audienci klidně pochlubil, jak prezidentovi slíbil, že se „nenechá udolat novináři“. Takže buďme ještě rádi, že není nutné „likvidírovať žurnalistov“, jak Zeman svého času radil Vladimiru Putinovi. A pirátský adept do čela diplomacie Jan Lipavský, jehož nominace i výhrady k politice Izraele údajně Zemanovi ležely v žaludku, dokonce navštívil oslavu chanuky na izraelské ambasádě a fotosvědectví umístil na Twitter. Fajn, takže příště možná Lipavský zapůsobí na Hrad fotkou u Kremlu.