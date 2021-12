Před devíti lety se takřka ze dne na den zařadil mezi nejbohatší podnikatele Česka. Prodej jeho společnosti LMC provozující pracovní portál Jobs.cz finským kupcům mu vynesl přes miliardu korun. A zahýbal dokonce měnovým kurzem. Libor Malý zůstává podnikatelem, stal se filantropem, ale je také vášnivým buddhistou a zajímá se o kvantovou fyziku a mystiku. Jeho znalosti v tomto oboru nejsou povrchní. Nejde mu jen o to, najít smysl života po smrti. Argumenty opřené o buddhistický či mystický základ Malý používá v byznysových rozhodnutích. Na jejich základě například buduje sociální síť pro společensky prospěšné komunity, vytváří novou nadaci úzce provázanou s byznysem, který ji bude financovat. Chce podporovat pozitivní změny ve společnosti a myšlení Čechů.

LMC je dodnes jednou z nejúspěšnějších internetových firem v Česku. Bylo obtížné ji vybudovat?

Já vlastně vůbec neuměl řídit firmu, navíc takovou, ve které později každý měsíc nastupovalo kolem 20 nových zaměstnanců. Naštěstí krátce po založení Jobs.cz jsem si koupil knihu o jednom indickém mystikovi, jmenoval se Ramana Maharši. V 15 letech utekl od rodiny, přejel vlakem přes celou Indii a vylezl na horu Arunáčala. Na ní 60 let seděl a meditoval a pak kolem něj postavili chrám. Zemřel před 70 lety. Jeho příběh mě zaujal. Na plochu počítače jsem si dal jeho fotografii. Programoval jsem Jobs.cz a najednou se mi zdálo, že ten chlapík se na mě usmál. Programuju dál a ono se to opakovalo. Začal jsem mu z legrace klást otázky, co kdybych udělal tohle a podobně, a on přikývl. Tímto způsobem s jeho pomocí jsem začal budovat LMC. Prvních několik let mě vedl opravdu velmi prakticky v tom, jak se dělá podnikání. Radil mi věci typu, jestli mám s někým začít spolupráci nebo jak vyřešit nějakou zapeklitou tržní situaci, třeba kolem příchodu nového mezinárodního konkurenta. Bez jeho pomoci bych asi ty začátky nezvládl nebo bych udělal mnohem víc chyb. Později jsem začal studovat učení tibetského buddhismu dzogčhen. A podle jeho logiky jsem změnil strukturu managementu LMC a tím vlastně celé firmy. Jednoho ředitele jsem nahradil třemi. Jeden byl kompletně odpovědný za byznys, druhý za operativní řízení a třetí byla ředitelka lidských zdrojů. Když jsem to udělal, zjistil jsem, že mám najednou víc času. To bylo super, po šestnácti letech zodpovědnosti vlastně za všechno jsem byl dost unavený.

Proč jste se rozhodl LMC prodat?