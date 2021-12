Továrny automobilek čekají na čipy a jedou na půl plynu. Na trhu proto chybí nová auta a kvůli tomu se zastavuje i přísun zánovních ojetin. Vozy tak rychle zdražují. To láká podvodníky, kteří auta stále častěji prodávají se stočeným tachometrem, zakamuflovaným poškozením po bouračce anebo jen inkasují peníze a vůz nedodají vůbec. Nepoctiví prodejci přitom vymýšlejí stále sofistikovanější metody podvodů. A lidé jim ve vidině výhodného nákupu při nedostatku aut nyní snadněji a také častěji naletí.

Méně aut, více podvodů

Před třemi lety mělo podle dat společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování vozidel, v Česku stočený tachometr zhruba každé třetí ojeté auto určené k prodeji. Pak se množství začalo snižovat. „Ale během posledního roku se to zase vrátilo na nejhorší stav, a dokonce ho začíná překonávat,“ říká ředitel Cebie Martin Pajer. Podle něj má v současnosti stočený tachometr zhruba 35 procent všech ojetin a u vozidel dovezených ze zahraničí je to dokonce polovina. V průměru tyto ojetiny najely ve skutečnosti o 100 tisíc kilometrů více, než počitadlo udává. To snižuje hodnotu vozu průměrně o pětinu, kterou tak lidé zaplatí fakticky navíc.