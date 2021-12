V obchodních domech už znějí dokola „Jingle Bells“, ale mít vánoční dárky nakoupené ještě před začátkem adventu a do Mikuláše mít vše zabaleno a zavázáno obří mašlí není vůbec nutné. Zásadní je vědět, kde najít věci, jimiž je snadné udělat na Štědrý den radost. S inspirativním seznamem osobních a kvalitních dárků v ruce si objednat na e‑shopu nebo rovnou zajít do obchodu či showroomu. Časopis Ekonom vám na této dvoustraně přináší tipy na dárky s příběhem. Až jej obdarovaný vybalí, budete mu mít co vyprávět. Vybrali jsme je pro vás z nabídky značek, které pracují s kvalitními materiály, třeba hebkou bavlnou, novohradskými bylinami či neobvyklými kameny. A že se jedná o české firmy, už je pouze sympatickým přídavkem.

Fotogalerie Prohlédnout fotogalerii

Gin, Jíme Jih

Lehnout si do trávy na rozkvetlé louce Novohradských hor můžete i na začátku zimy. Otevřete unikátní jihočeský gin a ochutnejte kombinaci puškvorce, agastache, saturejky a dalších bylin, mezi nimiž nechybí maliny či lipový květ. Za originálním alkoholem stojí spolek Jíme Jih, který spojuje čtveřici restaurací tvořících novou jihočeskou gastronomii. Unikátní nápoj vytvořili již druhým rokem a stejně jako loni ho zabalili do speciálních lahví od designéra Františka Jungvirta. Padesátka broušených flašek se vyprodala během jediného týdne, milovníci dobrého pití ale ocení tento experimentální gin i v běžné lahvi.