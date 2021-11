1. ECB sazby zvyšovat neplánuje, ČNB asi ano

Foto: Shutterstock

Evropská centrální banka by na nynější vzestup inflace neměla reagovat zpřísněním měnové politiky. Inflace by totiž měla polevit a zpřísnění měnové politiky by mohlo narušit zotavování ekonomiky. Uvedla to prezidentka ECB Christine Lagardeová. Naznačila také, že ECB bude v příštím roce pokračovat v nákupech dluhopisů.

Zpřísnění měnové politiky by podle Lagardeové omezilo příjmy domácností, které nyní čelí rostoucím nákladům na energie, jež pravděpodobně zpomalí hospodářský růst.

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v říjnu zrychlil na 4,1 procenta ze zářijových 3,4 procenta. Za růstem inflace stálo zejména prudké zdražování energií. Spotřebitelské ceny po celém světě navíc v poslední době tlačí vzhůru výpadky v dodavatelských řetězcích.

„Tato inflace je nežádoucí a bolestivá. Samozřejmě existují obavy ohledně toho, jak dlouho potrvá. My bereme tyto obavy skutečně vážně a vývoj pozorně sledujeme,“ uvedla Lagardeová. Potvrdila nicméně názor ECB, že za vzestupem inflace stojí z velké části mimořádné faktory, které by měly v příštím roce postupně zeslábnout.