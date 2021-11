Objem peněz, které mají české podniky na podporu svých rozvojových aktivit z veřejných zdrojů k dispozici od letoška do roku 2027, překonává částky na stejnou činnost z období 2014–2020 i 2007–2013. Nejvíc bude určeno na podporu takzvaných zelených projektů určených k naplňování evropské strategie Green Deal k dosažení klimatické neutrality a na podporu výzkumu a vývoje.

Základními nástroji k zajištění hospodářského růstu a zvyšování produktivity ekonomik jsou výzkum, vývoj a inovace. Ukazuje se, že výzkum, vývoj a přidaná hodnota z nich plynoucí jsou tím důležitější, čím vyspělejší je ekonomika dané země. Není náhodou, že úspěšné ekonomiky jako Jižní Korea, Japonsko, USA, Německo či Skandinávie jsou zároveň premianty v ukazatelích intenzity výzkumu a vývoje.

Také v Česku si uvědomujeme, jak důležitou roli pro celkovou ekonomickou situaci země představují právě investice do výzkumu a vývoje. Za posledních deset let se výdaje do těchto složek byznysu více než zdvojnásobily. V roce 2020 pak mírně převýšily dosud rekordní rok 2019 a dosáhly více než 113 miliard korun. Ve vztahu k HDP zůstaly o pouhou setinu pod hranicí dvou procent.