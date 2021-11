První výzvy pro žádosti o dotace z Národního plánu obnovy se objeví už tento měsíc. Nová pravidla umožní podpořit i firmy z Prahy, upozorňuje Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

Nutnost obnovit ekonomiku zasaženou pandemií koronaviru je globální problém. Má na to Evropa nějaký plán?

Ano, vytvořila pro to speciální fond RRF, tedy Rescue and Resilience Facility, který je součástí rámcového balíku Next Generation EU. Ten pomůže národním ekonomikám vyrovnat se s následky koronavirové krize a do budoucna zvýšit jejich odolnost. Pro jeho čerpání existuje v každé zemi podrobný strategický dokument s názvem Národní plán obnovy (NPO), který sestavila příslušná vláda po konzultacích s Evropskou komisí.