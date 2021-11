Bez peněz na vysokou nelez, dalo by se na české poměry s úspěchem parafrázovat jedno přísloví. Na finanční pomoci chudším vysokoškolákům se u nás vyloženě škudlí. Veřejné výdaje na podporu živobytí studentů dosahují jen 1,5 procenta celkových veřejných výdajů na vysokoškolské vzdělávání. Patří tak k nejnižším v Evropské unii, kde mimochodem průměr představuje 17,6 procenta.

Pro lepší představu, průměrný měsíční příspěvek se podle ověřených dat pohybuje od 5300 korun u mladých z nejchudších rodin do 2700 korun u těch lépe zajištěných. Jak nám v tomto čísle řekl ekonom Daniel Münich: „Jsou tu potom mladí lidé, kteří na vysokou školu nejdou, byť by na to intelektuálně měli. Prostě tuší, že by během studia neměli dostatečnou podporu.“