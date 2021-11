Ztratí‑li auto páté kolo, obejde se to zpravidla bez vážných následků. Samozřejmě, pokud oním nadstandardním „kolem“ není volant, ale rezerva v kufru. Bez ní se jezdit prostě dá – minimálně do prvního píchnutí. A podobné to chtě nechtě zůstává i s Piráty v rámci nastupující vládní koalice, jakkoli souhlas jejich členstva s účastí ve vládě vyvolal nadšení u kolegů z ODS, TOP 09, KDU‑ČSL a starostů. Ostuda hned na startu je sice zažehnána, ale o happy endu raději nemluvme.