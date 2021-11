Česká investiční a nemovitostní skupina Arete se před pár měsíci postarala o jednu z největších transakcí na trhu industriálních nemovitostí posledních let. Fondu Cromwell Property Group prodala skupinu nemovitostí ze svého podfondu v přepočtu za tři miliardy korun. Svým původním investorům tak v rozmezí pěti let zdvojnásobila hodnotu vložených peněz. Podle jednoho ze zakladatelů Arete Lubora Svobody čísla ukazují, že trh průmyslových nemovitostí ve střední Evropě nebude ještě dalších pět až sedm let vytěžen. „V Česku jsou perspektivní i rezidenční nemovitosti, protože se tu posledních deset let vůbec nezvládá pokrýt poptávka. Až se situace za rok za dva trochu stabilizuje, budou atraktivní i některá kancelářská centra. Zajímavé mohou být i přestavby hotelů na rezidenční nemovitosti,“ domnívá se muž, jenž je skeptický vůči rizikovému počínání některých private equity fondů.