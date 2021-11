Za deset let existence poradenské skupiny V4 Group jsem se setkal s celou řadou úspěšných společností. Některé k nám přišly už v době, kdy byly zaběhnutou značkou na trhu, jiné na samém začátku svého budoucího rozkvětu. Byla ale i celá řada těch, které ne­uspěly. Důvodů, proč některé společnosti vyrostly do pozic mezinárodně uznávaných značek a jiné skončily dříve, než jaký byl jejich potenciál, je více.

Jedním z klíčových faktorů rozvoje firmy je škálovatelnost produktu, který nabízí. Jinými slovy jde o schopnost produktu reagovat na změny trhu a zvýšit úroveň kvality tak, aby byl schopen uspokojit potřeby co nejširšího spektra zákazníků. Když jsem před dvanácti lety přednášel pro jednu vzdělávací agenturu, její majitel si mi postěžoval, že lituje rozhodnutí podnikat právě v oblasti vzdělávání. A to proto, že je tento segment obtížně škálovatelný. V té době měl do značné míry pravdu. Internetové vzdělávání bylo v plenách a neumím si vybavit, že by tehdy existovala nějaká globálně úspěšná vzdělávací společnost. Přesto s rozvojem technologií přišla obrovská příležitost, která možnosti vzdělávacího byznysu posunula výrazně dále. Vznikly celosvětově úspěšné projekty, například Duolingo.