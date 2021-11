Emoce jsou tu povoleny. Při hře se i my dospělí smíme zlobit, brečet nebo nesmyslně hihňat. Máme u ní svobodu prožívání, jakou náš běžný život často postrádá,“ říká Alice Kavková z firmy 4 Kavky, čerstvá majitelka třetího místa v pražském kole soutěže Moneta Živnostník roku 2021.

Spolu s manželem vydává společenské hry, točí video­návody, píše herní blog i newsletter a učí lidi zapojit do pracovního i soukromého života více hraní. Doma má přes 300 stolních her a dalších 20 čeká na vyzkoušení. Svému podniku říkají Kavkovi rodinné deskovkářství a to, co prodávají, doma sami testují.