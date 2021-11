Měl to být normální pracovní den, ale 13. dubna ve strojírenské firmě o 350 zaměstnancích práce nezačala. Na všech počítačích se objevilo hlášení, že jsou zašifrované. Informační systém včetně personální části byl kompletně zablokován těsně před výplatami. Napadli ho hackeři a za odblokování žádali sto tisíc eur v bitcoinech. Co vedení firmy trápilo ještě více než výkupné, byla ztráta technické dokumentace ke všem produktům. Nahradit ji by stálo roční práci dvou až tří konstruktérů.

„Nejprve jsme vůbec nevěděli, co se děje, kontaktovali jsme příslušné úřady a policii, kde nám dali kontakty na experty, s nimiž jsme to začali řešit, a asi po měsíci intenzivní práce jsme konečně mohli začít trochu fungovat,“ říká manažer podniku, který si nepřál být jmenován. „Stále ještě nejsme plně připojení, nemáme dostatečné zabezpečení, a to je mnohonásobně lepší než to předtím.“