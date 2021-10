Současný razantní a prudký růst cen energií na celém světě jasně ukázal, že střední Evropa včetně Česka není vůbec připravena na odstřižení od elektráren na fosilní paliva. Říká to v rozhovoru pro Ekonom Michal Šnobr, analytik trhů s energiemi, minoritní akcionář společnosti ČEZ i poradce investiční skupiny J&T. „Tuhle změnu struktury energetiky nelze provést v řádech let. To je proces na dekády. Čím víc na tom budou politici lpět, tím víc to vytváří tlaky na navyšování cen energií v krátkodobém a střednědobém horizontu,“ říká Šnobr.

Podle jeho slov politici v Česku zaspali a stále se řídí zastaralou energetickou koncepcí. „Nebyli jsme schopni její revize, vůbec jsme si neuvědomili, kam se posouvá evropská energetická koncepce. Nejhorší by bylo převzít politiku současného vicepremiéra Karla Havlíčka a spolehnout se na postavení jednoho bloku v Dukovanech,“ varuje.

Po Bohemia Energy, která minulý týden ukončila dodávky energií, zůstal skoro milion klientů. Do problémů se dostávají další menší dodavatelé. Vznikne prostor pro nové operátory, nebo si zákazníky jen přerozdělí ti stávající?

Vznikne, otázka je, jak zareaguje politické prostředí a jestli přijdou změny, které by takový zásah vyvolal. Ukazuje se, že to je systémový problém. Mnoho dodavatelů slouží jen jako průtokový ohřívač.

Jak to myslíte?

Nakoupí a prodají a mezitím na to udělají reklamu v televizi. Nic jiného za tím není. Takové společnosti různě spekulují, aby měly vyšší marže a aby získaly co největší kmen zákazníků. Pokud takovéto firmy přepálí akvizice, tedy získávání jiných zákazníků, jež je finančně náročné, tak v případě prudkého vzestupu cen energií prostě situaci nezvládnou. Což se na trhu stalo. A ten problém tady bude znovu. Stejně jako po krachu Moravia Energo se vytvořilo místo pro Bohemia Energy a další.

Měl by do toho zasáhnout regulátor, tedy stát, a vytvořit přehlednější podmínky?