Zaměstnanci by se již brzy nemuseli bát ozvat, když zjistí, že se jejich zaměstnavatel dopouští protiprávního jednání. Budou to moci oznámit prostřednictvím vnitřních oznamovacích systémů, které budu podniky povinně zřizovat. Ukládá jim to evropská směrnice o whistleblowingu. O posílení ochrany oznamovatelů, které zavádí, se zvedl zájem zejména v souvislosti s nedávnými skandály, jako jsou LuxLeaks, Panama Papers nebo Cambridge Analytica, ve kterých se zaměstnanci dotčených společností odhodlali upozornit na ohrožení veřejného zájmu.