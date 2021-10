V ruce drží karty, se kterými prakticky nikde na světě nemůže prohrát. Jsou to ty platební. Mark Barnett řídí operace společnosti Mastercard, globálního zprostředkovatele plateb mezi obchodníky a bankami, ve všech evropských zemích. Firma má za sebou citelný růst, její hodnota se za posledních 10 let zdesetinásobila. Nejrychlejším vzestupem prošla od vypuknutí pandemie covidu. „Prospěl nám celosvětový odklon od hotovostních plateb způsobený vládními restrikcemi,“ říká v rozhovoru pro Ekonom. Do firmy přišel před 18 lety z poradenské firmy KPMG, prezidentem Mastercardu pro Evropu je od loňska.

Společnost spolu s konkurenční Visou dominuje trhu platebních karet. S výjimkou Číny, která domácí trh chrání pro státní firmu UnionPay, stojí globální duopol Mastercardu a Visy za více než 70 procenty světových karetních transakcí. Obě firmy patří mezi klíčové světové korporace, v indexu největších amerických podniků S&P 500 jsou v první dvacítce pořadí například mezi společnostmi jako Tesla či Amazon.

Před pár dny vzbudil ve světě poprask výpadek komunikačních platforem WhatsApp či Facebook. Může se to stát i systémům, na kterých běží Mastercard?

Sociální sítě nejsou součástí národní kritické infrastruktury. Když ale selže platební systém, je to úplně jiná situace. Naše systémy jsou proto mimořádně odolné a zajištěné. Jejich jakékoliv selhání je prakticky nemožné.

Obrat Mastercardu se za posledních 10 let ztrojnásobil, zisky zečtyřnásobily. Co žene firmu tak rychle nahoru?

Řekl bych, že je to o dvou zásadních věcech. Obecně se dlouhodobě snižuje poměr hotovostních plateb ve světě a covid to ještě umocnil. Mohutná akcelerace digitalizace vyvolaná pandemií nastoupila zejména v posledním roce a půl. To samozřejmě proměnilo celý obchod, rozvinuly se například bankovní platební aplikace, které dále zrychlily náš růst. Druhý zásadní moment pochází zevnitř společnosti Mastercard, je to čím dál hlubší diverzifikace našeho podnikání. Výrazně jsme se posunuli od toho, že jsme jako před lety čistě platební společnost. CEO globální Mastercard Michael Mielbach má před sebou strategický plán: chce, abychom i nadále posilovali svoji pozici jako servisní organizace pro naše klienty. Tržby z těchto činností mají dosáhnout až poloviny příjmů, nyní je to zhruba třetina.

Měníte strukturu příjmů, diverzifikujete i vaše zákazníky?