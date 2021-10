Investiční skupina Arca, která je od loňska v insolvenci, dostala šanci na záchranu. Schůze věřitelů minulý týden schválila, že skupina projde reorganizací. Jejím cílem je rozplést složitou mezinárodní strukturu zhruba 200 firem, majetek převést do nově vzniklé české společnosti Noah a uspořádat ho do skupin podle odvětví. To má zvýšit šance na výhodný prodej majetku. Z pohledávek, které podle údajů v insolvenčním rejstříku přesahují 15 miliard korun, by věřitelé měli v rámci reorganizace dostat nejméně polovinu. Reorganizační plán v jednom z největších firemních bankrotů v historii Česka má ale zatím jen hrubé obrysy. „Očekávám, že připravený ho budeme mít někdy v únoru,“ říká partner poradenské společnosti PwC Petr Smutný, který pomáhá managementu Arcy plán sestavit. V mezidobí se už ale budou hledat investoři, kteří by jednotlivé články byznysu mohli koupit. Na trh by se tak brzy mohly dostat desítky firem podnikajících v celé řadě odvětví – od realit přes cestovní ruch, finanční služby až po automobilový průmysl a energetiku.

V jakém stavu je teď Arca a jakou má hodnotu?

Její situace je stabilní. Arca Investments v minulosti načerpala přes směnky peníze, které dál investovala. Teď tedy firma disponuje balíkem peněz, jež může dál použít na to, aby přežila a zafinancovala celý restrukturalizační proces. Spočítali jsme, že pokud by šla Arca Investments do konkurzu, její hodnota by byla 150 milionů eur. Pokud se udělá transformace – narovná se struktura holdingu –, zvýší se hodnota na 280 milionů eur. Pokud se realizuje restrukturalizační plán, tak máme budoucí hodnotu bez investic, která by vycházela na 360 milionů eur. Ta znamená 50procentní uspokojení věřitelů, na něž s reorganizačním plánem cílíme. A pak je ještě budoucí hodnota s investicemi a ta je více než 400 milionů eur. Tyto hodnoty jsme představili minulý týden na schůzi věřitelů.

Jaké by bylo uspokojení věřitelů, pokud by se nepodařilo reorganizaci schválit a Arca by skončila v konkurzu?