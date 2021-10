Šance udělat to lépe už nebude. „Chtěli jsme si maximálně užít tu poslední příležitost vylepšit, co se dá,“ říká Stephan Lenschow, produktový manažer v Porsche, který pracoval na vývoji inovovaného Macanu. Má tím na mysli fakt, že příští Macan bude výhradně čistě elektrický a na trh by měl přijít už za dva roky. Tým konstruktérů a inženýrů tak spolu s Lenschowem pracoval na posledním vylepšení současného Macanu ještě s tradičními, benzinovými motory.

Macan je na trhu už dlouho, prodávat se začal v roce 2014 a kritikové by nezapomněli připomenout, že základní platforma, kterou využívá, je ještě starší – Porsche si ji vypůjčilo od Audi Q5, představeného už v roce 2008, tedy před 13 lety. I proto není možné do Macanu nasoukat hybridní technologii, stará platforma to zkrátka nedovoluje.