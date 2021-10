Český softwarový holding Solitea koupil v posledních letech v rychlém sledu za miliardy korun desítky firem ve střední a východní Evropě a expanduje na Balkán. Přestože cílem je stát se největší IT firmou na kontinentu, do západní Evropy se Solitea nechystá. „Němci příliš nevěří, že jsou Češi schopni odvádět opravdu kvalitní práci v daném termínu. Nemyslím si, že by chování naší vlády mělo v Němcích vyvolat dojem, že se časy mění k lepšímu,“ říká Martin Cígler, zakladatel a předseda představenstva.

Podle něj je nutné, aby se česká vláda zaměřila na reformu školství. „Musíme dosahovat co nejvyšší přidané hodnoty. Pokud nechceme být montovnou, naší prioritou musí být vzdělávání, jenže pro poslední vlády a premiéry je to popelka,“ říká podnikatel a cestovatel, který těsně po sametové revoluci začal programovat firemní počítačové systémy. Po více než 20 letech se spojil s investory ze skupiny J&T a společně skoupili softwarové společnosti jako Vema, Aquasoft, J.K.R. nebo Dotykačka. Letos Solitea míří na obrat kolem 2,5 miliardy korun.

Řídíte velkou firmu a rozhodujete o mnohamilionových transakcích. Jak to jde dohromady s tím, že jste se poslední čtyři roky jako řidič doprovodného vozidla a fotograf kamionu Martina Macíka účastnil Rallye Dakar?

Vždycky jsem jezdil rád na vzdálené expedice a jeden z kamarádů, který se znal s Macíkovými, se mě před pár lety zeptal, jestli nechci jet Dakar. Řekl jsem mu, jestli nespadl z višně, nakonec jsem ale opravdu jel.

Jezdil jste sám nějaké automobilové závody?