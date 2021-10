Dostal tvrdou profesní školu, dnes už ale stojí proti svému učiteli. „Bylo to zřejmě nejbrutálnější období mé kariéry,“ popsal Petr Carlsson, někdejší špičkový manažer automobilky Tesla, který roky pracoval po boku jejího zakladatele Elona Muska. Uvedl to v rozhovoru pro deník Financial Times. Zkušenosti, které švédský manažer získal při budování Tesly (v současnosti již nejhodnotnější automobilky světa), přetavil ve vlastní nápad. Start‑up Northvolt, jemuž Carlsson šéfuje, bude patřit k největším konkurentům Muskovy vznikající gigafactory na výrobu automobilových baterií v Německu.

Před pěti lety začínal Carlssonův start‑up prvním investorským kolem a od andělských poskytovatelů rizikového kapitálu získal 14 milionů eur. Teď již má Northvolt k dispozici šest miliard. Ty získal celkem v devíti investičních kolech, včetně peněz od automobilky Volkswagen. Jen v první půli roku do Northvoltu přibylo 2,3 miliardy eur.