Časy, kdy si malé a střední společnosti vystačily s podnikáním a nabídkou služeb pouze v off-line světě, jsou nenávratně pryč. Firma, která svůj byznys zatím nerozšířila do on-line prostředí, se v dnešní době ve většině případů může jen stěží vyvíjet a dál růst. Podnikání v digitálním světě je dnes pro úspěch už doslova nevyhnutelné. Vodafone si to velmi dobře uvědomuje, a proto přichází podnikatelům na pomoc jak s Vodafone Digiakademií a kurzy on-line marketingu zdarma, tak s nabídkou svých služeb na míru.

Jak ale s on-line podnikáním začít a co to ve skutečnosti obnáší? Samotný začátek může mnohé odrazovat, protože podnikatelé často nevědí, jak se v on-line prostoru správně orientovat a vytěžit z něj maximum. Mají obavy, že to nezvládnou, protože zprocesovat rozšíření podnikání do digitálního prostředí se může zdát složité. Často je ale opak pravdou. Stačí mít po boku spolehlivého obchodního partnera, který nám pomůže se v on-line světě zorientovat.

Aby se mohla firma do on-line podnikání pustit a zároveň se u toho hned na začátku nespálila, je potřeba se v první řadě seznámit s tím, jak to celé vlastně funguje. Poznatků a materiálů k tomuto tématu dnes existuje nepřeberně (a to je jedině dobře), ale i z tohoto důvodu je často těžké se v moři informací vyznat a vybrat si to, co je relevantní právě pro danou firmu. Je daleko příjemnější a praktičtější, když máme informace k dispozici pohromadě na jednom místě a můžeme se k nim pohodlně vracet.

Poradenský portál plný inspirace

Malým a středním firmám, které by chtěly svůj byznys rozšířit do digitálního světa nebo tak již učinily a nyní hledají rady, jak i v tomto prostředí uspět, výborně pomůže poradenský portál od Vodafonu s názvem V-Hub. Díky němu zůstanou podnikatelé vždy v obraze. Mohou čerpat z desítek praktických a inspirativních článků o práci na dálku, o digitálních dovednostech i on-line bezpečnosti. Na webu www.vodafone.cz/v-hub/ snadno dohledáte například příběhy českých podnikatelů, kteří svůj byznys z off-line světa do toho digitálního už rozšířili a uspěli v něm, můžete se vzdělávat v oblasti on-line marketingu, seznámit se se základy e-commerce a mnoho dalšího. Na portálu si lze rozšířit obzor v novinkách a trendech, zjistit, co pro vaši firmu mohou udělat chytré technologie a jak pracovat s digitální bezpečností, aby vám nehrozilo žádné on-line nebezpečí. Archiv článků Vodafone neustále rozšiřuje a všichni návštěvníci stránky k němu mají přístup zdarma. (V případě potřeby je možné se také živě spojit s odborným poradcem přes on-line chat každý pracovní den od 10 do 15 hodin.)

Kurzy on-line marketingu

Komu by samotné články na V- Hubu nestačily a chtěl by v tématu on-line podnikání proniknout do větší hloubky, může se dále vzdělávat prostřednictvím on-line marketingových kurzů, které portál V-Hub nabízí pod hlavičkou Vodafone Digiakademie. Jedná se o kurzy zaměřené na e-commerce, které zájemcům pochopitelnou formou nastíní základy on-line marketingu, naučí je, jak pracovat s on-line reklamou, jak si nastavit tu správnou marketingovou strategii, jak používat užitečné marketingové nástroje nebo jak si spravovat sociální sítě tak, aby přilákaly zákazníky. Absolventi kurzů se také seznámí s odbornými pojmy jako PPC reklama, SEO, webová analytika nebo měření internetových dat a naučí se je pak snadno a efektivně používat v praxi. Vodafone Digiakademie je tedy užitečná platforma plná nových informací, tipů a pomocných rad/návodů, které pomohou podnikatelům uspět. Všechny kurzy Digiakademie jsou navíc zdarma pro každého, kdo u Vodafonu využije nebo již využívá služby pro podnikatele nebo firmy.

Nabídka služeb na míru, se kterou ušetří každý

Obory podnikání jsou rozmanité a každá firma či podnikatel k tomu svému potřebuje něco jiného. U Vodafonu si proto s nabídkou na míru, kterou většina zná jako Vodafone FLEXI Business, mohou firmy a podnikatelé vybírat z velkého množství služeb a kombinovat si je a spojovat tak, aby přesně odpovídaly jejich požadavkům.

Dalším benefitem nabídky na míru je možnost si tyto služby upravovat v reálném čase. Podle toho, co situace na trhu zrovna vyžaduje, je možné si služby přidávat či odebírat tak, jak je právě třeba.

Navíc díky spojení služeb může každý podnikatel či malá firma zároveň i výrazně ušetřit, a to až 40 procent z nákladů ročně. Existuje také možnost kdykoliv po dobu trvání smlouvy využít dotace na zařízení, ať už jedno, anebo více, ve výši až pětinásobku měsíční útraty. Nejčastější dotace dosahuje výše 25 000 Kč.

Zákazníci Vodafone FLEXI Business se mohou zároveň spolehnout na další benefit, a tím je nadstandardní zákaznická péče v podobě přednostního odbavení na lince.

Vodafone FLEXI Business je tak ideálním řešením pro podnikatele, kteří očekávají nejen profesionalitu a možnost ušetřit, ale zároveň ocení spolehlivého partnera, který jim pomůže nastartovat byznys i v novém prostředí – na internetu. Spojením kvalitních služeb, expertizy a nových technologií, které dnes významně šetří firemní náklady i čas, tak půjde on-line podnikání tím správným směrem.

Pokud si chcete zajistit ty nejkvalitnější služby a nástroje, spolehlivé připojení a nejmodernější chytré technologie, řešení je na dosah. Posuňte i vy svůj byznys kupředu a zamiřte na stránku www.vodafone.cz/podnikatele.