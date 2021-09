Případ ekologické katastrofy na řece Bečvě je od začátku jasný jako facka. Nikoli trestněprávně, že bychom znali viníka, ale politicky. Státní orgány zkrátka pachatele ani po roce vyšetřování ne a ne dohnat a vládci jsou zticha, přičemž se jako o silně podezřelé nepřestává spekulovat o firmě ze svěřenského fondu předsedy vlády.

Už to samo je tak nedůvěryhodná kombinace, že v jakékoli zemi západně od našich hranic by byla s to vyvolat politické zemětřesení. Stačil by stín pochybností, náznak ovlivňování. Buď by odstoupil samotný premiér, nebo by vládu ugrilovala opozice. Případně by premiérovu partaj v následujících volbách uvařili voliči.