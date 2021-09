UniCredit Bank má za sebou stejně jako celý bankovní sektor těžký rok. Loni jí zisk především kvůli pandemii meziročně klesl o polovinu. Podle předsedy představenstva a generálního ředitele banky Jakuba Dusílka se už ale blýská na lepší časy. Nejen UniCredit, ale i ostatní banky v Česku se do příštího roku dívají s takovou mírou optimismu, která by se u nich ještě před pár měsíci hledala těžko. Když Česko počátek podzimu z epidemiologického pohledu zvládne, výhled podle něj optimistický i zůstane.

Navzdory tomu ale zároveň platí, že v mnoha odvětvích ekonomiky v budoucnosti proběhne očistný proces, ke kterému nedošlo v prvním období pandemie, protože česká ekonomika byla na steroidech mnoha různých podpůrných programů. I tato očista je ale podle něj vlastně zcela přirozeným a v řadě ohledů i pozitivním jevem. „Na našem přehřátém trhu práce nemá řada firem dostatek lidí, a tohle tak může být šance, jak pracovní sílu na trhu přelít tam, kde je jí opravdu zapotřebí,“ vysvětluje šéf UniCredit Bank.

Pandemie byla ostatně i katalyzátorem potřebných změn v celém bankovním sektoru, UniCredit Bank nevyjímaje. Výrazně se například zrychlila digitalizace všech možných procesů. Samotná UniCredit Bank v tomto ohledu nebyla mezi bankami zrovna premiantem, nyní to ale chce změnit. Díky nové digitální platformě Open by mělo být nově výrazně jednodušší a rychlejší založit si nový účet, zažádat o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr. Banka si od toho mimo jiné slibuje i výrazné ušetření nákladů.

Pandemie znamenala pro bankovní sektor v Česku velký šok, zisky velkých bank loni v průměru meziročně klesly o polovinu. Jak se s pandemií vyrovnávala UniCredit Bank?

Pro nás to znamenalo, že jsme si v praxi vyzkoušeli to, na co se celou dobu připravujeme. Průběžně realizujeme různé stres testy a ověřujeme si, jak bychom obstáli při naplnění rozličných scénářů makroekonomického vývoje. Tímto pohledem šlo o zajímavou, byť vzhledem k poklesu zisku samozřejmě bolestivou zkušenost. Pokles zisku mimochodem souvisí také s tím, že od počátku roku 2018 banky vytvářejí opravné položky k úvěrům podle nového účetního standardu IFRS 9. Na rozdíl od předchozího, poněkud statického pojetí, kdy se reagovalo až na vzniklé potíže, akcentuje koncept IFRS 9 preventivní opatření. Musíte vytvářet opravné položky už na základě zhoršeného makroekonomického výhledu. Ve výsledku to znamenalo, že vedle individuálních opravných položek na problémové úvěry vytvářel bankovní sektor i velký objem těch preventivních. V kombinaci s poklesem úrokových sazeb a uzavřením některých sektorů to mělo dopad na výnosy a ziskovost bank. Věříme ale, že zlepšující se ekonomická situace nám umožní tyto preventivní opravné položky zase postupně rozpouštět. A troufám si tvrdit, že se nejen my, ale i celý bankovní sektor díváme na konec letošního roku i příští rok s optimismem.

Jak moc optimistický tento výhled je?