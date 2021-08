V Českém království uplynul pouhý rok od smrti krále Jiřího z Poděbrad, když byla v italské Sieně roku 1472 založena banka Monte dei Paschi. Finanční záznamy byly tehdy ještě zapisovány římskými číslicemi a mělo trvat dvacet let, než se Kryštof Kolumbus vypraví na svou slavnou cestu k pobřeží amerického kontinentu. Dnes nejstarší bankovní dům na světě od té doby přežil četné morové rány, invaze nepřátelských vojsk, období ekonomických rozmachů i propadů. Pravděpodobně ale nepřežije finanční eskapády, které jeho vedení provádělo v posledních letech.

Majoritním vlastníkem Monte dei Paschi se před čtyřmi roky stala italská vláda poté, co banku zachránila před bankrotem. Podle dohody s Evropskou komisí o zachování férové hospodářské soutěže se však svého podílu musí do konce roku zbavit. Jak se již ukázalo, není to snadný úkol. Případní kupci se obávají právního rizika a také špatných úvěrů, které se nahromadily během let, kdy byla banka špatně řízená.