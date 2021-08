Je to jen pár let, co automobilky viděly v segmentu pick-upů velkou příležitost. Mechanicky poctivá auta, která projedou takřka vším, utáhnou těžký přívěs a přitom je jejich robustnost a atraktivní macho design jasně předurčují k tomu, aby je majitel po těžkém dni v práci „osprchoval“ wapkou a vyrazil s nimi do opery. V Americe to funguje, tak proč ne v Evropě?

Do třídy, která byla dlouhodobě doménou japonských značek a amerického Fordu, se najednou začal hrnout Volkswagen s Amarokem, Mercedes s třídou X a další. Plán ale nevyšel. Amarok se z nabídky VW potichu vytratil a čeká se na novou generaci, kterou pro Němce postaví Ford. Pick-upy Mercedesu nebo Renaultu skončily a brzy je bude následovat i Nissan Navara, na němž byly založené. V nabídce zůstává úspěšný Ford Ranger, proslulá Toyota Hilux, Jeep Gladiator, exoti od Isuzu a SsangYongu a testované Mitsubishi L200.