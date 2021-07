Portfolio manažeři v pravidelné měsíční anketě Ekonomu sází na akcie aerolinek, výrobce zemědělských strojů či producenty videoher.

Dění na akciových trzích bude i v měsíci srpnu ovlivňovat covid-19. Nové varianty koronaviru poněkud zchlazují optimistická očekávání ohledně dalšího vývoje ekonomiky, a burzy tak mohou zažít podle analytiků krátkodobé propady. Důležité bude i to, jaké výhledy poskytnou společnosti během stávající výsledkové sezony. „Měly by nastínit, zda probíhající ekonomická expanze bude pokračovat v plné síle a zda bude zvýšená inflace významněji zasahovat do hospodaření společností,“ říká Jakub Skryja, portfolio manažer fondu Vault OPF ve společnosti Art of Finance.