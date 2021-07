Stín koronavirové pandemie stále ještě nemá česká ekonomika za sebou. V prvním čtvrtletí letošního roku kvůli uzavírkám obchodů a služeb znovu zažila propad. Dílčí výsledky z posledních měsíců už ale naznačují, že se výkon tuzemského hospodářství začíná vracet na předkrizovou úroveň. Další vývoj bude záležet hlavně na státních institucích, jak rychle se budou snažit vrátit ekonomiku k normálnímu fungování bez dotací. Země jako Německo se o to už pokouší. Ve své pravidelné čtvrtletní analýze přináší týdeník Ekonom podrobné hodnocení, jak si česká ekonomika stojí.

Chvála průmyslu

Koronavirová omezení prodeje přidržela i na začátku letošního roku českou ekonomiku v recesi. Hrubý domácí produkt klesal páté čtvrtletí v řadě − tentokrát o více než dvě procenta. Přesto si podle ekonomů vede české hospodářství dobře.

„Obecně si myslím, že je česká ekonomika ve velmi dobré kondici, až nečekaně dobré. Letošní vývoj by mohl být nad očekávání příznivý a téměř by mohl smazat loňské ztráty, které jsme utrpěli během pandemie,“ říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Podle prognózy evropské komise by tuzemský HDP měl vzrůst o 3,4 procenta. To je stejné tempo, jaké by měla letos vykázat také německá ekonomika. Oživení českého hospodářství z pandemie táhne hlavně průmysl. Podle zatím posledních statistik − za duben − si meziročně polepšil o více než polovinu. Dubnový výsledek je sice zkreslený horší srovná­vací základnou z loňského roku, kdy řada firem kvůli koronaviru omezila provoz nebo čelila propadu zakázek, i tak je ale podle ekonomů dobrý.