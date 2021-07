Míra nezaměstnanosti začala po roce růstu opět klesat. Od svého nejhlubšího bodu v lednu a únoru, kdy byla na úrovni 4,3 procenta, je podle posledních údajů za květen o čtyři desetiny níže. Ačkoli je to pořád o procento více než před vypuknutím koronakrize, tuzemský pracovní trh je ve velmi podobné situaci jako před ní − lidí schopných a ochotných pracovat není dost a poptávka po nich stoupá. Koronakrize nepřinesla to, v co mnozí podnikatelé doufali, tedy že budou mít k dispozici více zájemců o práci. České ekonomice ale pandemie výhledově přece jen může pomoci − na pracovním trhu se odehrála jedna zásadní změna: struktura zaměstnanosti se posouvá směrem k práci s vyšší odměnou a vyšší přidanou hodnotou.

Lze to vidět na údajích Českého statistického úřadu. V sektoru služby, turistický ruch a ubytování ubylo během prvního čtvrtletí roku 43 tisíc lidí, naopak 32 tisíc lidí přibylo v segmentu informačních a komunikačních činností, což je sektor s vyšší přidanou hodnotou. „Jedná se o lidi, kteří nově pracují v informačních službách, e-commerce a produktovém vývoji, které do segmentu informačních a komunikačních činností spadají. Nejedná se samozřejmě o absolutní přímý přesun lidí z gastra, i když překryv je velký,“ komentuje data Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik společnosti LMC, která provozuje portály Práce.cz a Jobs.cz. Lidé se podle jeho slov do gastra vracet nechtějí, protože zjistili, že jinde mohou mít lepší pracovní podmínky. „Pracovali celé dny na nohách, po večerech, o víkendech, a to za relativně nízkou mzdu, a byli závislí na spropitném. Když pak zkusili práci se zaměstnaneckými výhodami a za vyšší kompletně garantovanou mzdu, nechce se jim zpátky,“ popisuje. Přesun těchto lidí k jiné práci podle jeho slov časem iniciuje ještě další změny. „Gastronomický segment pocítí silný tlak a budou se tam muset měnit pracovní podmínky,“ dodává Dombrovský.