Analytici napříč českým trhem jsou ve výjimečné shodě − velká část z nich věří akciím americké banky Citigroup, které od začátku června ztratily zhruba 15 procent. Aktuálně jsou podle nich podhodnocené a měly by růst. Atraktivní jsou rovněž akcie bankovních domů v Česku, které by měly profitovat jak ze zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, tak i z faktu, že by centrální bankéři mohli přehodnotit své doporučení, aby banky nevyplácely dividendy.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer, Cyrrus Foto: archiv

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer, Cyrrus:

Přiznám se, že aktuálně spíše vyčkávám. Valuace se nachází na velmi vysokých úrovních. Předpokládám, že se v reakci na některá makročísla můžeme dočkat zvýšené kolísavosti na trzích, a akcie tak půjde nakoupit na atraktivnějších úrovních. Aktuálně opět pošilhávám po amerických bankách − například Citigroup nebo Bank of America. Ty v posledních týdnech předvedly citelný pokles. Negativně se do nich propisuje výhled Fedu, který naznačuje, že americká centrální banka nehodlá tolerovat vyšší inflaci. V takovém prostředí dochází ke zplošťování výnosové křivky − výnosy krátkých bondů rostou, zatímco výnosy delších spíše klesají. Trh si to vykládá jako důvod ztenčení úrokových marží. Nicméně existuje řada pozitivních růstových katalyzátorů, které mohou kurz akcií amerických peněžních ústavů vyhnat nahoru. Rapidní ekonomická dynamika se promítne do poptávky po úvěrech a rozvolňování rezerv. Podle posledních zpráv by americké banky měly navýšit objem zpětných odkupů, což pro jejich akcie taktéž představuje vítanou podporu.