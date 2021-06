Zní to divně, ale i když se opozici ve sněmovně nepovedlo prosadit vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, stejně si odnáší ostruhy. Vyhrála válku nervů, jíž byla celá procedura především. Zrekapitulujme si to. S návrhem přišly koalice Spolu a Piráti/STAN poté, co kabinetu (respektive hnutí ANO) vypověděli toleranci komunisté. Když si vláda odmítla sama otestovat, jak je na tom aktuálně s důvěrou u poslanců, demokratická opozice logicky nastolila hlasování o nedůvěře.